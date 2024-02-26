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ROB HALFORD о SLEEP TOKEN: «Сейчас нет ни одной другой группы, способной на такое»



В новом интервью радиостанции 93X в Миннеаполисе, штат Миннесота, вокалиста JUDAS PRIEST Rob'a Halford'a спросили, есть ли какая-нибудь перспективная группа, которая в данный момент у него на слуху. Он ответил:



«Да, сейчас много внимания уделяется группе под названием SLEEP TOKEN. И они действительно интересны в плане всех этих различных текстур. Их очень сложно идентифицировать. Именно это меня как музыканта интригует, когда я слушаю их музыку: она проникает в самые разные места, и я думаю, что сейчас нет ни одной другой группы, способной на такое. Потому что у большинства групп есть определённое звучание, направление и идея, которую они проецируют. И тогда ты как бы подстраиваешься под них. Но их невозможно охарактеризовать, если можно так выразиться. И, конечно, ребята существуют уже несколько лет, они не появились внезапно. Они много работали, чтобы добиться такого признания. Но мне очень нравятся дополнительные текстуры в их образе и манере выражения.



У них есть вокалист по имени Vessel. Однажды Бог Металла и Vessel сделают совместное селфи, я это предвижу. Будет круто».











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