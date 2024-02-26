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Sleep Token

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ROB HALFORD о SLEEP TOKEN: «Сейчас нет ни одной другой группы, способной на такое»



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В новом интервью радиостанции 93X в Миннеаполисе, штат Миннесота, вокалиста JUDAS PRIEST Rob'a Halford'a спросили, есть ли какая-нибудь перспективная группа, которая в данный момент у него на слуху. Он ответил:

«Да, сейчас много внимания уделяется группе под названием SLEEP TOKEN. И они действительно интересны в плане всех этих различных текстур. Их очень сложно идентифицировать. Именно это меня как музыканта интригует, когда я слушаю их музыку: она проникает в самые разные места, и я думаю, что сейчас нет ни одной другой группы, способной на такое. Потому что у большинства групп есть определённое звучание, направление и идея, которую они проецируют. И тогда ты как бы подстраиваешься под них. Но их невозможно охарактеризовать, если можно так выразиться. И, конечно, ребята существуют уже несколько лет, они не появились внезапно. Они много работали, чтобы добиться такого признания. Но мне очень нравятся дополнительные текстуры в их образе и манере выражения.

У них есть вокалист по имени Vessel. Однажды Бог Металла и Vessel сделают совместное селфи, я это предвижу. Будет круто».






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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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26 фев 2024
ElectricRetard
Такая хуета унылая этот ваш Sleep Token. Под него реально разве что спать только.
Like!1
26 фев 2024
Вашингтон Ирвинг
ElectricRetard, почитал про них - какое-то глубококонцептуальное претенциозное говно, да?
26 фев 2024
gravitgroove
ElectricRetard, ну а кто виноват, что такую мерзость, как Coldplay и OneRepublic вывели в массы? А этот чел просто взял и сыграл эту хрень со звуком потяжелее.

Можно иначе: никто из создателей не виноват, что тебе или кому-то еще это не по нраву. На то это и альтернативный рок.
26 фев 2024
Khanate
альбомами слушать их невозможно, действительно уныло, но вот синглами вполне.

просмотров: 598

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