Новая песня SIEGE OF POWER



"Zero Containment", новая песня группы SIEGE OF POWER, в состав которой входят Chris Reifert (AUTOPSY, VIOLATION WOUND, ABSCESS, PAINTED DOLL), Paul Baayens (ASPHYX, HAIL OF BULLETS, THANATOS), Theo van Eekelen (HAIL OF BULLETS, HOUWITSER, GRAND SUPREME BLOOD COURT) и Bob Bagchus (ASPHYX, SOULBURN, GRAND SUPREME BLOOD COURT), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "This Is Tomorrow", выход которого состоялся 17 февраля.



Трек-лист:



"Force Fed Fear"

"Sinister Christians"

"Scavengers"

"Zero Containment"

"Ghosts of Humanity"

"As the World Crumbles"

"Oblivion"

"Deeper Wounds"

"The Devil's Grasp"

"No Salvation"

"This Is Tomorrow"







