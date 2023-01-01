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Siege of Power

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Новая песня SIEGE OF POWER



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"Zero Containment", новая песня группы SIEGE OF POWER, в состав которой входят Chris Reifert (AUTOPSY, VIOLATION WOUND, ABSCESS, PAINTED DOLL), Paul Baayens (ASPHYX, HAIL OF BULLETS, THANATOS), Theo van Eekelen (HAIL OF BULLETS, HOUWITSER, GRAND SUPREME BLOOD COURT) и Bob Bagchus (ASPHYX, SOULBURN, GRAND SUPREME BLOOD COURT), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "This Is Tomorrow", выход которого состоялся 17 февраля.

Трек-лист:

"Force Fed Fear"
"Sinister Christians"
"Scavengers"
"Zero Containment"
"Ghosts of Humanity"
"As the World Crumbles"
"Oblivion"
"Deeper Wounds"
"The Devil's Grasp"
"No Salvation"
"This Is Tomorrow"




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