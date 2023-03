сегодня



Новый альбом SIEGE OF POWER доступен для прослушивания



"This Is Tomorrow", новый альбом группы SIEGE OF POWER, в состав которой входят Chris Reifert (AUTOPSY, VIOLATION WOUND, ABSCESS, PAINTED DOLL), Paul Baayens (ASPHYX, HAIL OF BULLETS, THANATOS), Theo van Eekelen (HAIL OF BULLETS, HOUWITSER, GRAND SUPREME BLOOD COURT) и Bob Bagchus (ASPHYX, SOULBURN, GRAND SUPREME BLOOD COURT), доступен для прослушивания ниже.







