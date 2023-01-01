Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 21
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 16
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 14
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 12
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 11
*Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле? 10
*JASON BONHAM: «Я был настоящим олимпийским чемпионом по алка... 8
*Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот 8
*Бывший барабанщик MOTÖRHEAD категорически против пения ... 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 21
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 16
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 14
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 12
[= ||| все новости группы



*

Siege of Power

*
| - |

|||| сегодня

Новый альбом SIEGE OF POWER доступен для прослушивания



zoom
"This Is Tomorrow", новый альбом группы SIEGE OF POWER, в состав которой входят Chris Reifert (AUTOPSY, VIOLATION WOUND, ABSCESS, PAINTED DOLL), Paul Baayens (ASPHYX, HAIL OF BULLETS, THANATOS), Theo van Eekelen (HAIL OF BULLETS, HOUWITSER, GRAND SUPREME BLOOD COURT) и Bob Bagchus (ASPHYX, SOULBURN, GRAND SUPREME BLOOD COURT), доступен для прослушивания ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 272

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом