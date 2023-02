все новости группы







22 фев 2023 : Видео с текстом от VOIDSCAPE



VOIDSCAPE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Burden Of Breathing", которая взята из выходящего в конце марта ЕР "Odyssey Of Spite".



Трек-лист:



"Grief Eclipse"

"Burden Of Breathing"

"Ludlow"

"Extinctionborn"

"The Unsaved"







