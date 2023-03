сегодня



Новое видео VOIDSCAPE



"Grief Eclipse", новое видео группы VOIDSCAPE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Odyssey Of Spite, выходящего 31 марта на Nefarious Industries:



"Grief Eclipse"

"Burden Of Breathing"

"Ludlow"

"Extinctionborn"

"The Unsaved"







просмотров: 180