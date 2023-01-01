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Гитарист SWEET — о новой песне SUPERSONIC REVOLUTION



Arjen Lucassen опубликовал следующее сообщение:



«Я только что выпустил видеоклип моей новой группы Supersonic Revolution о подъёме глэм-рока, включая одну из моих любимых глэм-групп Sweet. Поэтому вы можете представить мою радость, когда я только что получил такой прекрасный комментарий от гитариста Sweet Andy Scott'а:



"Фантастический трек, музыкально, технически он напоминает мне такие группы, как Dream Theater, скрещенные с Focus (голландцами, я полагаю). В Голландии Arjen уже наверняка стал рок-звездой"».







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