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*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 27
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 15
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Supersonic Revolution

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Гитарист SWEET — о новой песне SUPERSONIC REVOLUTION



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Arjen Lucassen опубликовал следующее сообщение:

«Я только что выпустил видеоклип моей новой группы Supersonic Revolution о подъёме глэм-рока, включая одну из моих любимых глэм-групп Sweet. Поэтому вы можете представить мою радость, когда я только что получил такой прекрасный комментарий от гитариста Sweet Andy Scott'а:

"Фантастический трек, музыкально, технически он напоминает мне такие группы, как Dream Theater, скрещенные с Focus (голландцами, я полагаю). В Голландии Arjen уже наверняка стал рок-звездой"».

SWEET Guitarist ANDY SCOTT Weighs In On ARJEN LUCASSEN's SUPERSONIC REVOLUTION Debut Single




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