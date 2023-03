24 мар 2023



Новая песня SUPERSONIC REVOLUTION



SUPERSONIC REVOLUTION опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Rise Of The Starman", которая будет включена в выходящий 19 мая на Music Theories Recording/Mascot Label Group альбом "Golden Age Of Music", доступный в следующих вариантах:



- Artbook

- Transparent Blue 2LP

- Pink Marble 2LP

- Purple Marble 2LP

- Yellow Marble 2LP

- CD

- Digital



Трек-лист:



"SR Prelude"

"The Glamattack"

"Golden Age Of Music"

"The Rise Of The Starman"

" Burn It Down"

"Odyssey"

"They Took Us By Storm"

"Golden Boy"

"Holy Holy Ground"

"Fight Of The Century"

"Came To Mock, Stayed To Rock"

"Children Of The Revolution" (Bonus Track)

"Heard It On The X" (Bonus Track)

"Fantasy" (Bonus Track)

"Love Is All" (Bonus Track)







+0 -0



просмотров: 252