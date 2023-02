сегодня



Новое видео OV SULFUR



"Befouler", новое видео OV SULFUR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Burden Ov Faith", выход которого намечен на 24 марта на Century Media Records в следующих вариантах:



--Standard CD jewel-case

--Black LP

--Silver LP available from USA retail (limited to 500 copies)

--Transparent red LP available from CM Distro Wholesale EU and CMdistro.de (limited to 300 copies)

--Golden LP available from Ov Sulfur (limited to 300 copies)

--Digital album



Трек-лист:



"Stained In Rot"

"Befouler" (ft. Alex Terrible)

"Unraveling" (ft. Left to Suffer / Taylor Barber)

"Death Ov Circumstance"

"Earthen"

"A Path to Salvation?"

"I, Apostate"

"Wide Open" (ft. Light The Torch / Howard Jones)

"The Inglorious Archetype"

"The Burden Ov Faith" (ft. Bodysnatcher / Kyle Medina and Lindsay Schoolcraft)







