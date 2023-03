сегодня



Новое видео OV SULFUR



"Wide Open" (ft. Light The Torch / Howard Jones), новое видео OV SULFUR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Burden Ov Faith", выход которого намечен на 24 марта на Century Media Records в следующих вариантах:



--Standard CD jewel-case

--Black LP

--Silver LP available from USA retail (limited to 500 copies)

--Transparent red LP available from CM Distro Wholesale EU and CMdistro.de (limited to 300 copies)

--Golden LP available from Ov Sulfur (limited to 300 copies)

--Digital album



Трек-лист:



"Stained In Rot"

"Befouler" (ft. Alex Terrible)

"Unraveling" (ft. Left to Suffer / Taylor Barber)

"Death Ov Circumstance"

"Earthen"

"A Path to Salvation?"

"I, Apostate"

"Wide Open" (ft. Light The Torch / Howard Jones)

"The Inglorious Archetype"

"The Burden Ov Faith" (ft. Bodysnatcher / Kyle Medina and Lindsay Schoolcraft)







