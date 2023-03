сегодня



Новый альбом BLOOD CEREMONY выйдет весной



BLOOD CEREMONY 5 мая выпустят новую, первую за семь лет студийную работу, получившую название "The Old Ways Remain".



Трек-лист:



“The Hellfire Club”

“Ipissimus”

“Eugenie”

“Lolly Willows”

“Powers Of Darkness”

“The Bonfires At Belloc Coombe”

“Widdershins”

“Hecate”

“Mossy Wood”

“Song Of The Morrow”







