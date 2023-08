31 авг 2023



Новое видео BLOOD CEREMONY



"Powers Of Darkness", новое видео группы BLOOD CEREMONY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Old Ways Remain:



“The Hellfire Club”

“Ipissimus”

“Eugenie”

“Lolly Willows”

“Powers Of Darkness”

“The Bonfires At Belloc Coombe”

“Widdershins”

“Hecate”

“Mossy Wood”

“Song Of The Morrow”







