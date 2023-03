сегодня



Видео с текстом от HEAVENS EDGE



Frontiers Music Srl опубликовали официальное видео с текстом к новому треку HEAVENS EDGE "Had Enough", который будет включён в новый альбом "Get It Right".



Трек-лист:



"Had Enough"

"Gone Gone Gone"

"Nothing Left But Goodbye"

"What Could’ve Been"

"When The Lights Go Down"

"Raise ‘Em Up"

"9 Lives (My Immortal Life)"

"Dirty Little Secrets"

"Beautiful Disguise"

"I’m Not The One"







