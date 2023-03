сегодня



Новое видео HEAVEN'S EDGE



"What Could've Been", новое видео HEAVEN'S EDGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Get It Right", выход которого намечен на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Had Enough"

"Gone Gone Gone"

"Nothing Left But Goodbye"

"What Could’ve Been"

"When The Lights Go Down"

"Raise ‘Em Up"

"9 Lives (My Immortal Life)"

"Dirty Little Secrets"

"Beautiful Disguise"

"I’m Not The One"







+0 -0



просмотров: 215