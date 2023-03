сегодня



Новое видео TO THE GRAVE



Found Footage, новое видео TO THE GRAVE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят выпущенного 24 февраля альбома Director’s Cuts на Unique Leader Records.



Трек-лист:



Warning Shot

Red Dot Sight

Full Sequence

B.D.T.S.

Protest & Sever (feat. Sam Crocker – Antagonist AD)

Manhunt

Found Footage

Axe of Kindness

Reversing The Bear Trap (feat. Jess Christiansen – Bled Out)

Cut Off The Head

Die, Rise







