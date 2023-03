сегодня



Новый альбом GODFLESH выйдет летом



GODFLESH выпустят новую работу, получившую название "Purge", девятого июня:



01. Nero

02. Land Lord

03. Army Of Non

04. Lazarus Leper

05. Permission

06. The Father

07. Mythology Of Self

08. You Are The Judge, The Jury, And The Executioner

