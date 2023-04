сегодня



Новая песня GODFLESH



"Nero", новая песня группы GODFLESH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Purge", выход которого запланирован на девятое июня:



01. Nero

02. Land Lord

03. Army Of Non

04. Lazarus Leper

05. Permission

06. The Father

07. Mythology Of Self

08. You Are The Judge, The Jury, And The Executioner

NERO by GODFLESH





+0 -0



просмотров: 152