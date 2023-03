Видео с текстом от MORRATH

сегодня



MORRATH опубликовали официальное видео с текстом к новому треку "No God to Come", который взят из выходящего 20 апреля альбома “Centuries of Blindness”:



No God to Come

Where Salvation Meets the Rot

Crimson Demons

New God Exalted

Primal Addiction

Spiral of Pain

Undying Grief

Awaiting the Inevitable

In the Crypts of Profanity







