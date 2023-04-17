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Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания
73
XXV — бабка ягодка опять!
63
PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER
41
Новое видео OVERKILL
24
Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA
19
все новости группы
Morrath
Польша
-
https://morrath.bandcamp.com/
Myspace:
https://www.instagram.com/morrath_official/
Facebook:
https://www.facebook.com/Morrathband/
17 апр 2023
:
Новая песня MORRATH
12 мар 2023
:
Видео с текстом от MORRATH
17 апр 2023
Новая песня MORRATH
MORRATH опубликовали официальное видео с текстом к новому треку "Crimson Demons", который взят из выходящего 20 апреля альбома “Centuries of Blindness”.
Трек-лист:
No God to Come
Where Salvation Meets the Rot
Crimson Demons
New God Exalted
Primal Addiction
Spiral of Pain
Undying Grief
Awaiting the Inevitable
In the Crypts of Profanity
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17 апр 2023
resurgamresponses
глоток прямо сырого воздуха из подвалов Польши. Моррат врубают реальне и самое главное олдскульно.
просмотров: 308
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
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Репортажи
Конкурсы
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).