Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 73
*XXV — бабка ягодка опять! 63
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 41
*Новое видео OVERKILL 24
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 19
*Басист METALLICA — о новом альбоме: «Это лучший альбом из вс... 17
*Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес... 16
*ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагруб... 15
*Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы 12
*Новое видео METALLICA 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 73
*XXV — бабка ягодка опять! 63
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 41
*Новое видео OVERKILL 24
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 19
[= ||| все новости группы



*

Morrath

*
| - |

|||| 17 апр 2023

Новая песня MORRATH



zoom
MORRATH опубликовали официальное видео с текстом к новому треку "Crimson Demons", который взят из выходящего 20 апреля альбома “Centuries of Blindness”.

Трек-лист:

No God to Come
Where Salvation Meets the Rot
Crimson Demons
New God Exalted
Primal Addiction
Spiral of Pain
Undying Grief
Awaiting the Inevitable
In the Crypts of Profanity




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

17 апр 2023
resurgamresponses
глоток прямо сырого воздуха из подвалов Польши. Моррат врубают реальне и самое главное олдскульно.

просмотров: 308

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом