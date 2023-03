сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома MISSION IN BLACK



MISSION IN BLACK выпустят новую работу, получившую название "Profit Reigns Supreme", 12 мая на El Puerto Records.



Трек-лист:



01 – Profit Reigns Supreme

02 – What Does It Take To Be Alive

03 – Patron Of The Downfall

04 – Dead Alive

05 – The Darkness Within

06 – Silence Of A Distant Sky

07 – This Curse

08 – Dreamcatcher

09 – Kill Your Idols

10 – A Glimmer Of Hope







