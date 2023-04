16 апр 2023



Новое видео MISSION IN BLACK



Profit Reigns Supreme, новое видео MISSION IN BLACK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Profit Reigns Supreme", выход которого намечен на 12 мая на El Puerto Records:



01 – Profit Reigns Supreme

02 – What Does It Take To Be Alive

03 – Patron Of The Downfall

04 – Dead Alive

05 – The Darkness Within

06 – Silence Of A Distant Sky

07 – This Curse

08 – Dreamcatcher

09 – Kill Your Idols

10 – A Glimmer Of Hope http://www.missioninblack.de







