14 мар 2023



Новое видео DAWN OF OUROBOROS



"Velvet Moon", новое видео группы DAWN OF OUROBOROS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Velvet Incandescence", выходящего 21 апреля на Prosthetic Records.



Трек-лист:



"Healing Grounds"

"Testudines"

"Iron Whispers"

"Levitating Pacifics"

"Rise From Disillusion"

"Castigation"

"Cephalopodic Void"

"Velvet Moon"







