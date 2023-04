сегодня



Новая песня DAWN OF OUROBOROS



"Testudines", новая песня группы DAWN OF OUROBOROS, доступна ниже. Она взята из альбома "Velvet Incandescence", выходящего 21 апреля на Prosthetic Records.



Трек-лист:



"Healing Grounds"

"Testudines"

"Iron Whispers"

"Levitating Pacifics"

"Rise From Disillusion"

"Castigation"

"Cephalopodic Void"

"Velvet Moon"







