15 мар 2023



Новая песня BLAZON RITE



"Wild Rites and Ancient Songs", новая песня BLAZON RITE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Wild Rites and Ancient Songs", релиз которого намечен на 14 апреля.



Трек-лист:



“Autumn Fear Brings Winter Doom”

“Salvage What You Can Of The Night”

“The Fall Of A Once Great House”

“Mark Of The Stormborn Raiders”

“Wild Rites And Ancient Songs”

“Troubadours Of The Final Quarrel”

“The Coming Tide Of Yule”







