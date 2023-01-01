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Новая песня BLAZON RITE



Salvage What You Can of the Night, новая песня BLAZON RITE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Wild Rites and Ancient Songs", релиз которого намечен на 14 апреля.







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