Видео с текстом от ELYSION



Eternity, официальное видео с текстом от ELYSION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Bring Out Your Dead”, выход которого намечен на 17 марта на Massacre Records.



Трек-лист:



Blink Of An Eye

Crossing Over

Far Away

Buried Alive

As The Flower Withers

Raid The Universe

This Time

Brand New Me

Blue Seasons

Eternity







