Новое видео ELYSION



Blink Of An Eye, новое видео от ELYSION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Bring Out Your Dead”, выход которого состоялся 17 марта на Massacre Records.



Трек-лист:



Blink Of An Eye

Crossing Over

Far Away

Buried Alive

As The Flower Withers

Raid The Universe

This Time

Brand New Me

Blue Seasons

Eternity







