все новости группы







Henget

Финляндия

Black Metal



-





20 мар 2023 : Новое видео HENGET



сегодня



Новое видео HENGET



"Henkivallat", новое видео HENGET, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Beyond North Star", выход которого намечен на 18 мая на Season of Mist.



Трек-лист:



1. Dive (4:35)

2. I Am Them (4:01)

3. Henkivallat (4:31)

4. The Great Spiral (5:52)

5. Beyond North Star (5:19)

6. Lovi (5:09)

7. Nouse (3:52)

8. The Chalice of Life and Death(4:23)







+0 -0



просмотров: 148