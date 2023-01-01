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*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 24
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 16
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
*DAVID LEE ROTH продолжает танцевать 14
*Видео с выступления W.A.S.P. 13
*Гитарист SLAYER скинул 500 000 13
*ROBERT TRUJILLO назвал любимый альбом METALLICA 12
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*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 24
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 16
[= ||| все новости группы



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Henget

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| - |

|||| сегодня

Новый альбом HENGET доступен для прослушивания



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Beyond North Star, новый альбом HENGET, доступен для прослушивания ниже.




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