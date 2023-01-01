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JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA
50
Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ...
24
Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами
18
DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK...
17
Новый альбом U.D.O. выйдет летом
16
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14
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Гитарист SLAYER скинул 500 000
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JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA
50
Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ...
24
Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами
18
DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK...
17
Новый альбом U.D.O. выйдет летом
16
все новости группы
Henget
Финляндия
Black Metal
-
Myspace:
https://www.instagram.com/hengetband
Facebook:
https://www.facebook.com/hengetband/
20 май 2023
:
Новый альбом HENGET доступен для прослушивания
15 апр 2023
:
Новое видео HENGET
20 мар 2023
:
Новое видео HENGET
сегодня
Новый альбом HENGET доступен для прослушивания
Beyond North Star, новый альбом HENGET, доступен для прослушивания ниже.
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Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Контакты
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Сообщений нет