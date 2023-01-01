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*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 21
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 16
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 14
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 12
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Kalmah

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21 мар 2023 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KALMAH

30 авг 2018 : 		 Новое видео KALMAH

7 апр 2018 : 		 Новое видео KALMAH

10 фев 2018 : 		 Видео с текстом от KALMAH

16 июн 2013 : 		 Новый альбом KALMAH доступен для прослушивания

30 май 2013 : 		 Новая песня KALMAH

3 май 2013 : 		 Новое видео KALMAH

3 апр 2013 : 		 Новая песня KALMAH

18 янв 2013 : 		 KALMAH начали запись

20 окт 2012 : 		 KALMAH начнут запись в январе

25 авг 2012 : 		 KALMAH работают над новым материалом

17 фев 2012 : 		 KALMAH представляют нового клавишника

3 мар 2010 : 		 Новое видео KALMAH

17 фев 2010 : 		 Две новые песни KALMAH

27 янв 2010 : 		 Новая песня KALMAH

20 янв 2010 : 		 Обложка нового альбома KALMAH

5 янв 2010 : 		 Детали нового альбома KALMAH

6 ноя 2009 : 		 Новый альбом KALMAH выйдет в январе — феврале

4 окт 2009 : 		 KALMAH завершили запись альбома

2 окт 2009 : 		 Фронтмен KALMAH повредил руку

10 май 2009 : 		 KALMAH начали запись альбома

17 ноя 2008 : 		 KALMAH написали уже пять новых песен для нового альбома

14 май 2008 : 		 Новый альбом KALMAH выйдет с бонусом

31 мар 2008 : 		 Новая песня от KALMAH

17 мар 2008 : 		 Трек-лист нового альбома KALMAH

30 янв 2008 : 		 KALMAH озаглавили новый альбом
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Обложка и трек-лист нового альбома KALMAH



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KALMAH опубликовали обложку и трек-лист нового альбома, получившего название Kalmah, релиз которого намечен на 26 мая. Первый сингл, “Drifting In A Dream”, будет представлен 24 марта:

“Haunted By Guilt”
“Veil Of Sin”
“Scarred By Sadness”
“No Words Sad Enough”
“Serve The Untrue”
“Home Sweet Hell”
“Tons Of Chaos”
“Red And Black”
“Taken Before Given”
“Drifting In A Dream”

KALMAH Announce Self-Titled Album; New Single Out Friday




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