Обложка и трек-лист нового альбома KALMAH



KALMAH опубликовали обложку и трек-лист нового альбома, получившего название Kalmah, релиз которого намечен на 26 мая. Первый сингл, “Drifting In A Dream”, будет представлен 24 марта:



“Haunted By Guilt”

“Veil Of Sin”

“Scarred By Sadness”

“No Words Sad Enough”

“Serve The Untrue”

“Home Sweet Hell”

“Tons Of Chaos”

“Red And Black”

“Taken Before Given”

“Drifting In A Dream”







