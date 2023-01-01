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RUSH соболезнуют евреям
61
BRUCE DICKINSON о новом альбоме
31
DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя...
27
HYPOCRISY о "The Final Chapter"
25
Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!»
23
все новости группы
Kalmah
Финляндия
Death Metal
http://www.kalmah.com
Myspace:
http://www.myspace.com/kalmah
Facebook:
http://www.facebook.com/kalmahofficial
16 окт 2023
:
Новое видео KALMAH
21 мар 2023
:
Обложка и трек-лист нового альбома KALMAH
30 авг 2018
:
Новое видео KALMAH
7 апр 2018
:
Новое видео KALMAH
10 фев 2018
:
Видео с текстом от KALMAH
16 июн 2013
:
Новый альбом KALMAH доступен для прослушивания
30 май 2013
:
Новая песня KALMAH
3 май 2013
:
Новое видео KALMAH
3 апр 2013
:
Новая песня KALMAH
18 янв 2013
:
KALMAH начали запись
20 окт 2012
:
KALMAH начнут запись в январе
25 авг 2012
:
KALMAH работают над новым материалом
17 фев 2012
:
KALMAH представляют нового клавишника
3 мар 2010
:
Новое видео KALMAH
17 фев 2010
:
Две новые песни KALMAH
27 янв 2010
:
Новая песня KALMAH
20 янв 2010
:
Обложка нового альбома KALMAH
5 янв 2010
:
Детали нового альбома KALMAH
6 ноя 2009
:
Новый альбом KALMAH выйдет в январе — феврале
4 окт 2009
:
KALMAH завершили запись альбома
2 окт 2009
:
Фронтмен KALMAH повредил руку
10 май 2009
:
KALMAH начали запись альбома
17 ноя 2008
:
KALMAH написали уже пять новых песен для нового альбома
14 май 2008
:
Новый альбом KALMAH выйдет с бонусом
31 мар 2008
:
Новая песня от KALMAH
17 мар 2008
:
Трек-лист нового альбома KALMAH
30 янв 2008
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KALMAH озаглавили новый альбом
24 янв 2008
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30 окт 2007
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19 окт 2007
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KALMAH записывают новый альбом
28 июл 2007
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2 мар 2006
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Дебют KALMAH в финских чартах
2 фев 2006
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KALMAH: Выложены сэмплы треков нового альбома
29 ноя 2005
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KALMAH микшируются
15 ноя 2005
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Новый альбом KALMAH
сегодня
Новое видео KALMAH
Tons of Chaos, новое видео KALMAH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из выпущенного в мае альбома ’Kalmah’:
“Haunted By Guilt”
“Veil Of Sin”
“Scarred By Sadness”
“No Words Sad Enough”
“Serve The Untrue”
“Home Sweet Hell”
“Tons Of Chaos”
“Red And Black”
“Taken Before Given”
“Drifting In A Dream”
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Конкурсы
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Рецензии
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Сообщений нет