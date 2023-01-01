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Kalmah

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21 мар 2023 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KALMAH

30 авг 2018 : 		 Новое видео KALMAH

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10 фев 2018 : 		 Видео с текстом от KALMAH

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3 апр 2013 : 		 Новая песня KALMAH

18 янв 2013 : 		 KALMAH начали запись

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25 авг 2012 : 		 KALMAH работают над новым материалом

17 фев 2012 : 		 KALMAH представляют нового клавишника

3 мар 2010 : 		 Новое видео KALMAH

17 фев 2010 : 		 Две новые песни KALMAH

27 янв 2010 : 		 Новая песня KALMAH

20 янв 2010 : 		 Обложка нового альбома KALMAH

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6 ноя 2009 : 		 Новый альбом KALMAH выйдет в январе — феврале

4 окт 2009 : 		 KALMAH завершили запись альбома

2 окт 2009 : 		 Фронтмен KALMAH повредил руку

10 май 2009 : 		 KALMAH начали запись альбома

17 ноя 2008 : 		 KALMAH написали уже пять новых песен для нового альбома

14 май 2008 : 		 Новый альбом KALMAH выйдет с бонусом

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17 мар 2008 : 		 Трек-лист нового альбома KALMAH
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Новое видео KALMAH



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Tons of Chaos, новое видео KALMAH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из выпущенного в мае альбома ’Kalmah’:

“Haunted By Guilt”
“Veil Of Sin”
“Scarred By Sadness”
“No Words Sad Enough”
“Serve The Untrue”
“Home Sweet Hell”
“Tons Of Chaos”
“Red And Black”
“Taken Before Given”
“Drifting In A Dream”




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