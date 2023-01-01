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Новое видео KALMAH



Tons of Chaos, новое видео KALMAH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из выпущенного в мае альбома ’Kalmah’:



“Haunted By Guilt”

“Veil Of Sin”

“Scarred By Sadness”

“No Words Sad Enough”

“Serve The Untrue”

“Home Sweet Hell”

“Tons Of Chaos”

“Red And Black”

“Taken Before Given”

“Drifting In A Dream”







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