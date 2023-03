23 мар 2023



Новое видео VULTURE INDUSTRIES



"New Lords Of Light", новое видео группы VULTURE INDUSTRIES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Ghosts, выходящего 16 июня:



“New Lords Of Light”

“Saturn Devouring His Young”

“This Hell Is Mine”

“Deeper”

“Right Here In The Dark”

“Not By Blood But By Words”

“Tyrants Weep Alone”







+3 -0



просмотров: 155