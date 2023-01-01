13 апр 2023



Новая песня VULTURE INDUSTRIES



"Saturn Devouring His Young", новая песня группы VULTURE INDUSTRIES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Ghosts, выходящего 16 июня:



“New Lords Of Light”

“Saturn Devouring His Young”

“This Hell Is Mine”

“Deeper”

“Right Here In The Dark”

“Not By Blood But By Words”

“Tyrants Weep Alone”







+1 -0



просмотров: 145

