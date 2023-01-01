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*XXV — бабка ягодка опять! 60
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
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Vulture Industries

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13 апр 2023 : 		 Новая песня VULTURE INDUSTRIES

23 мар 2023 : 		 Новое видео VULTURE INDUSTRIES

1 фев 2021 : 		 Стрим от VULTURE INDUSTRIES

24 апр 2019 : 		 Новая песня VULTURE INDUSTRIES

29 авг 2017 : 		 Новое видео VULTURE INDUSTRIES

24 сен 2013 : 		 Новый альбом VULTURE INDUSTRIES доступен для прослушивания

24 сен 2013 : 		 Новое видео VULTURE INDUSTRIES

11 сен 2013 : 		 Новое видео VULTURE INDUSTRIES

21 авг 2013 : 		 Новая песня VULTURE INDUSTRIES

15 авг 2013 : 		 VULTURE INDUSTRIES проедут с театральной постановкой по Европе

23 июл 2013 : 		 Новый альбом VULTURE INDUSTRIES выйдет в сентябре

26 сен 2012 : 		 VULTURE INDUSTRIES начали работу над альбомом

18 апр 2012 : 		 VULTURE INDUSTRIES на SEASON OF MIST

16 авг 2010 : 		 Новая песня VULTURE INDUSTRIES

22 дек 2009 : 		 VULTURE INDUSTRIES записывают второй альбом

23 июл 2007 : 		 VULTURE INDUSTRIES подписали контракт с лейблом

9 июл 2007 : 		 VULTURE INDUSTRIES закончили работу над новым альбомом
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|||| 13 апр 2023

Новая песня VULTURE INDUSTRIES



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"Saturn Devouring His Young", новая песня группы VULTURE INDUSTRIES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Ghosts, выходящего 16 июня:

“New Lords Of Light”
“Saturn Devouring His Young”
“This Hell Is Mine”
“Deeper”
“Right Here In The Dark”
“Not By Blood But By Words”
“Tyrants Weep Alone”

VULTURE INDUSTRIES Release New Single вЂњSaturn Devouring His YoungвЂќ




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