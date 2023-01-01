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XXV — бабка ягодка опять!
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XXV — бабка ягодка опять!
60
Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие»
29
Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!»
28
UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно...
23
LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня...
21
все новости группы
Vulture Industries
Норвегия
Black Metal
Progressive Metal
http://www.vulture-industries.net
Myspace:
http://www.myspace.com/vultureindustries
13 апр 2023
:
Новая песня VULTURE INDUSTRIES
23 мар 2023
:
Новое видео VULTURE INDUSTRIES
1 фев 2021
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Стрим от VULTURE INDUSTRIES
24 апр 2019
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Новая песня VULTURE INDUSTRIES
29 авг 2017
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Новое видео VULTURE INDUSTRIES
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Новый альбом VULTURE INDUSTRIES доступен для прослушивания
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Новая песня VULTURE INDUSTRIES
"Saturn Devouring His Young", новая песня группы VULTURE INDUSTRIES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Ghosts, выходящего 16 июня:
“New Lords Of Light”
“Saturn Devouring His Young”
“This Hell Is Mine”
“Deeper”
“Right Here In The Dark”
“Not By Blood But By Words”
“Tyrants Weep Alone”
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Сообщений нет