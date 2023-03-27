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WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж



В новом интервью Headbangers Latinoamerica гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann рассказал о неудачном периоде группы в конце 1980-х годов, когда фронтменом был американский певец David Reece:



«Это было отстойное время. 1990-е годы были действительно ужасными. Если коротко — я говорил об этом столько раз, что мне даже не очень нравится думать об этом, потому что это была лишь одна из многих вещей, которые происходили на протяжении карьеры, но если подвести итог, мы записали альбом с David'ом Reece'ом, и мы с ним не сработались, а времена были тяжёлые, и это был неправильный альбом в неправильное время. И после этого группа, по сути, просто распалась. Всё просто. Этого не должно было случиться. Мы попытались, у всех были прекрасные намерения, у нас было несколько хороших идей, но этому просто не суждено было случиться.



И знаете, что интересно? Каждый альбом нужно рассматривать в контексте времени. Может быть, если бы мы выпустили этот альбом на пять лет раньше, или на пять лет позже, или на 10 лет позже, всё было бы по-другому, но в тот момент это было не то, что нужно. Знаете, есть такое понятие, как правильное время в правильном месте. И как раз всё наоборот произошло в 2009 году, когда мы встретили Mark'a Tornillo и приняли его в качестве нового вокалиста в ACCEPT, мы встретили продюсера Andy Sneap'a, и всё в принципе встало на свои места. Словно звёзды сошлись как надо. А с David'ом Reece'ом ничего не сошлось — этому просто не суждено было случиться».



Hoffmann заявил, что он и его коллеги по группе ACCEPT чувствовали себя потерянными, когда в начале 1990-х годов гранж вытеснил большинство хард-рок-групп с радио и MTV, а продажи альбомов и сборы за гастроли резко упали:



«Никто не знал, куда повернёт музыка, никто не знал, в каком направлении двигаться дальше, что люди хотят услышать. Мы не чувствовали себя комфортно в гранже и альтернативе, это было не совсем наше направление. Мы пытались немного подстроиться под время. И, в общем-то, все металлические группы, с которыми я знаком, боролись. Никто не знал, какие песни выпускать. Мы все сомневались, что хэви-металл когда-нибудь вернётся или даже просто выживет. Лично я думал, что "хэви-металл мёртв". В 1990-х я думал: "Ладно, всё кончено". Я думал, что у нас было хорошее время в 1980-х, и это было здорово, но я думал, что "хэви-металл никогда не вернётся". Но к моему большому удивлению, он вернулся сильнее, чем когда-либо, и он всё еще существует... И произошло обратное — гранж по сути исчез. Странно, не правда ли?»







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