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Wolf Hoffmann

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Гитарист ACCEPT не исключает возможности выпуска сольного альбома



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В новом интервью колумбийскому Rock The House на вопрос о том, что побудило его начать сольную карьеру, гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann ответил:

«По сути это было продолжением того, что я начал почти 30–40 лет назад с ACCEPT, когда я ввёл классические темы в металлическую музыку, в наши песни, и я понял, какой у этого большой потенциал, потому что большинство людей слышали классические темы в своей жизни, но не все являются ярыми поклонниками классики. Но есть много поклонников металла, а я металлический гитарист, так что для меня было естественным попытаться объединить эти два мира более активным образом, потому что я не хотел этого делать... ACCEPT есть ACCEPT, и он должен оставаться таким, какой он есть, но мои сольными альбомы позволили мне сделать полностью посвящённую этому пластинку только с такими вещами, которые я люблю лично. Поэтому я использую сольное творчество как средство самовыражения и задумываюсь о том, что было бы, если бы я сделал полноценный альбом только с инструментальной музыкой. И должен вам сказать, это довольно сложная задача. Мне кажется, что сочинять песни, в которых люди поют, гораздо легче, чем писать интересные композиции с одними гитарами. Это вызов».

На вопрос о том, планирует ли он выпустить ещё один сольный альбом в будущем, Wolf ответил:

«У меня есть планы, но пока ничего окончательно не решено. Сейчас я работаю со своей спутницей жизни, Авой-Ребекой Рахман. Она потрясающая скрипачка. Мы вдвоём работаем над несколькими песнями вдвоём, и, возможно, когда-нибудь мы что-нибудь выпустим. Мы уже сняли пару клипов на YouTube, и что-то из этого должно выйти, но, возможно, мы выпустим ещё один совместный альбом. Я ещё не совсем уверен. Как я уже сказал, это занимает много времени, это серьёзная работа, и мне нужно иметь свободное время в расписании ACCEPT, чтобы даже подумать об этом. Поэтому я могу заниматься такими сольными проектами только тогда, когда ACCEPT не заняты, а ACCEPT всегда заняты. Так что это сложно».




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