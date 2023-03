все новости группы







26 мар 2023 : Новое видео GODSNAKE



The Sickening, новое видео GODSNAKE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Eye For An Eye, выход которого намечен на 12 мая на Massacre Records:



The Sickening

Apocalypse For Free

Story Of A Ghost [feat. Wayne Dorman (Onslaught)]

Eye For An Eye

I Fear Nothing

Need For Speed

Stone Dead Pony

Nails In My Bed

Illuminated

The Tragedy Of Being Late







