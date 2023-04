сегодня



Видео с текстом от GODSNAKE



"Story Of A Ghost" [feat. Wayne Dorman (Onslaught)], официальное видео с текстом от GODSNAKE, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Eye For An Eye", выход которого намечен на 12 мая на Massacre Records.



Трек-лист:



The Sickening

Apocalypse For Free

Story Of A Ghost [feat. Wayne Dorman (Onslaught)]

Eye For An Eye

I Fear Nothing

Need For Speed

Stone Dead Pony

Nails In My Bed

Illuminated

The Tragedy Of Being Late







+0 -0



просмотров: 137