28 мар 2023



Обложка и трек-лист нового альбома STORMAGE



STORMAGE опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Ashes Of Doom, выход которого намечен на 26 мая:



“Overture Of The Abyss”

“Beyond The Horizon”

“Deniers Of Reality”

“Fierce As A Dragon”

“Slide On Your Knees”

“Our Latest Endeavor”

“Ashes Of My Doom”

“The Spirit Never Dies”

“Blood Shot Eyes”

“Put The Hammer Down”

“Son Of Hatred”

“The Wind Will Take Us Home”







