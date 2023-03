сегодня



Новое видео STORMAGE



"Deniers Of Reality", новое видео группы STORMAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Ashes Of Doom, выходящего 26 мая на El Puerto Records:



“Overture Of The Abyss”

“Beyond The Horizon”

“Deniers Of Reality”

“Fierce As A Dragon”

“Slide On Your Knees”

“Our Latest Endeavor”

“Ashes Of My Doom”

“The Spirit Never Dies”

“Blood Shot Eyes”

“Put The Hammer Down”

“Son Of Hatred”

“The Wind Will Take Us Home”







