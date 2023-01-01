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*Новое видео METALLICA 61
*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 41
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 14
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 14
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Новое видео STORMAGE



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"Deniers Of Reality", новое видео группы STORMAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Ashes Of Doom, выходящего 26 мая на El Puerto Records:

“Overture Of The Abyss”
“Beyond The Horizon”
“Deniers Of Reality”
“Fierce As A Dragon”
“Slide On Your Knees”
“Our Latest Endeavor”
“Ashes Of My Doom”
“The Spirit Never Dies”
“Blood Shot Eyes”
“Put The Hammer Down”
“Son Of Hatred”
“The Wind Will Take Us Home”

GermanyвЂ™s STORMAGE Streaming вЂњDeniers Of RealityвЂќ Music Video




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