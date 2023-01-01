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*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 39
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 34
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
*Видео с текстом от IMMORTAL 20
*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
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Gotland

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|||| сегодня

Видео с текстом от GOTLAND



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GOTLAND опубликовали официальное видео с текстом на песню "Roman And Cheruscan".

ItalyвЂ™s GOTLAND Release вЂњRoman And CheruscanвЂќ Lyric Video




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