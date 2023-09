сегодня



Видео с текстом от GOTLAND



GOTLAND опубликовали официальное видео с текстом на песню "Rise", которая взята из выходящего 15 сентября альбома "Rise":



“Foedus (Intro)”

“Roman And Cheruscan”

“The Downside”

“Insidia”

“Expectatio (Interlude)”

“Deception”

“Traitor Or Savior”

“Clades Variana (Interlude)”

“Slaughtered Centurions”

“Spiriti Nelle Tenebre”

“The Dishonor”

“Imperium Non Obliviscitur (Interlude)”

“Ballata Del Tradimento”

“The Same Blood”

“Visurgis”

“Invictus (Interlude)”

“Rise”







