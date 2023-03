сегодня



Видео с текстом от DEATHSTARS



Angel Of Fortune And Crime, официальное видео с текстом от DEATHSTARS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘Everything Destroys You’, релиз которого намечен на пятое мая на Nuclear Blast Records:



1. This Is

2. Midnight Party

3. Anti All

4. Everything Destroys You

5. Between Volumes And Voids

6. An Atomic Prayer

7. Blood For Miles

8. The Churches Of Oil

9. The Infrahuman Masterpiece

10. Angel Of Fortune And Crime http://www.deathstars.net







+1 -0



просмотров: 143