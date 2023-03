сегодня



Новое видео HOW WE END



"My Fighting Heart", новое видео группы HOW WE END, в состав которой входят Diva Satanica (ex-NERVOSA), Jake E (CYHRA, ex-AMARANTHE), Jen Majura (ex-EVANESCENCE) и Tom Naumann (PRIMAL FEAR), доступно ниже.







