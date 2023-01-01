×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а...
65
Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли...
48
Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов»
25
Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме...
25
OZZY OSBOURNE скучает по зрителям
22
Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все...
16
Новое видео CRADLE OF FILTH
14
ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья»
14
Видео полного выступления METALLICA
13
METALLICA открыла мировой тур
13
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а...
65
Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли...
48
Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов»
25
Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме...
25
OZZY OSBOURNE скучает по зрителям
22
все новости группы
How We End
Международный
-
-
Myspace:
https://www.instagram.com/how_we_end/
5 май 2023
:
Новая песня HOW WE END
30 мар 2023
:
Новое видео HOW WE END
29 мар 2023
:
Новая песня HOW WE END
27 мар 2023
:
Музыканты EVANESCENCE, AMARANTHE, NERVOSA в HOW WE END
сегодня
Новая песня HOW WE END
"Levitate", новая песня группы HOW WE END, доступна для прослушивания ниже.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 202
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет