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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 25
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 25
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
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How We End

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Страна
InternationalМеждународный
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|||| сегодня

Новая песня HOW WE END



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"Levitate", новая песня группы HOW WE END, доступна для прослушивания ниже.

HOW WE END Featuring Former Members Of NERVOSA, AMARANTHE And EVANESCENCE Release New




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