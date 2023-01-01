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Новое видео METALLICA
65
Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты»
41
Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома
27
GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL...
15
WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж
14
DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH,...
12
TED NUGENT: «Имеет ли женщина право на аборт?»
11
TED NUGENT почтил память политических заключенных
10
Басист METALLICA спел на песне из нового альбома
10
Новая песня METAL CHURCH
10
Фраза, имя группы
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Новое видео METALLICA
65
Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты»
41
Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома
27
GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL...
15
WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж
14
все новости группы
Scar Symmetry
Швеция
Death Metal
http://www.scarsymmetry.com
Myspace:
http://www.myspace.com/scarsymmetry
Facebook:
http://www.facebook.com/scarsymmetry
31 мар 2023
:
Новое видео SCAR SYMMETRY
13 фев 2023
:
Альбомы SCAR SYMMETRY выйдут на виниле
25 сен 2014
:
Видео с текстом от SCAR SYMMETRY
19 сен 2014
:
Трейлер нового альбома SCAR SYMMETRY
23 авг 2014
:
Видео с текстом от SCAR SYMMETRY
29 июл 2014
:
Обложка нового альбома SCAR SYMMETRY
23 янв 2014
:
SCAR SYMMETRY хотят выпустить трилогию
7 авг 2013
:
SCAR SYMMETRY расстались с гитаристом
20 окт 2012
:
ЕР бывшего вокалиста SCAR SYMMETRY доступен для прослушивания
18 сен 2012
:
Бывший фронтмен SCAR SYMMETRY выпустит миньон
7 мар 2012
:
Выход ЕР бывшего вокалиста SCAR SYMMETRY отложен
13 окт 2011
:
Бывший вокалист SCAR SYMMETRY выпустит ЕР
30 авг 2011
:
Профессиональное видео с выступления SCAR SYMMETRY
20 май 2011
:
SCAR SYMMETRY выступили с вокалистом ENGULFING RAGE
8 апр 2011
:
Новая песня SCAR SYMMETRY
8 мар 2011
:
Новая песня SCAR SYMMETRY
1 мар 2011
:
Обложка нового альбома SCAR SYMMETRY
5 май 2010
:
Новое видео SCAR SYMMETRY
1 дек 2009
:
Новое видео SCAR SYMMETRY
8 окт 2009
:
Новое видео SCAR SYMMETRY
24 сен 2009
:
Новый альбом SCAR SYMMETRY доступен для прослушивания
15 сен 2009
:
Новая песня SCAR SYMMETRY
9 сен 2009
:
Новая песня SCAR SYMMETRY
4 сен 2009
:
Онлайн-игра от SCAR SYMMETRY
27 июл 2009
:
Трек-лист нового альбома SCAR SYMMETRY
23 июл 2009
:
Обложка и название нового диска SCAR SYMMETRY
8 янв 2009
:
SCAR SYMMETRY подводят итоги
29 дек 2008
:
Первое видео выступления SCAR SYMMETRY с новыми вокалистами
8 окт 2008
:
SCAR SYMMETRY анонсировали двух новых вокалистов
23 сен 2008
:
Новое видео от SCAR SYMMETRY
5 июн 2008
:
SCAR SYMMETRY: второй трейлер альбома "Holographic Universe"
27 май 2008
:
Видеотрейлер нового альбома SCAR SYMMETRY в сети
12 май 2008
:
SCAR SYMMETRY: новый трек "Morphogenesis" в сети
29 апр 2008
:
Студийное видео от SCAR SYMMETRY в сети
3 мар 2008
:
Трек-лист нового альбома SCAR SYMMETRY
22 ноя 2007
:
SCAR SYMMETRY: анонсировано название нового альбома
1 фев 2007
:
SCAR SYMMETRY сочиняют новый материал
21 дек 2006
:
Последние новости от SCAR SYMMETRY
19 мар 2006
:
SCAR SYMMETRY выпускают второй альбом в мае
сегодня
Новое видео SCAR SYMMETRY
Scorched Quadrant, новое видео SCAR SYMMETRY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'The Singularity (Phase II - Xenotaph)', выход которого намечен на девятое июня на Nuclear Blast Records.
http://www.scarsymmetry.com
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Сообщений нет