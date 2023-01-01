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Новое видео SCAR SYMMETRY



Scorched Quadrant, новое видео SCAR SYMMETRY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'The Singularity (Phase II - Xenotaph)', выход которого намечен на девятое июня на Nuclear Blast Records. http://www.scarsymmetry.com







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