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Новости
*Новое видео METALLICA 65
*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 41
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*Басист METALLICA спел на песне из нового альбома 10
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*Новое видео METALLICA 65
*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 41
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 15
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 14
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Scar Symmetry

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31 мар 2023 : 		 Новое видео SCAR SYMMETRY

13 фев 2023 : 		 Альбомы SCAR SYMMETRY выйдут на виниле

25 сен 2014 : 		 Видео с текстом от SCAR SYMMETRY

19 сен 2014 : 		 Трейлер нового альбома SCAR SYMMETRY

23 авг 2014 : 		 Видео с текстом от SCAR SYMMETRY

29 июл 2014 : 		 Обложка нового альбома SCAR SYMMETRY

23 янв 2014 : 		 SCAR SYMMETRY хотят выпустить трилогию

7 авг 2013 : 		 SCAR SYMMETRY расстались с гитаристом

20 окт 2012 : 		 ЕР бывшего вокалиста SCAR SYMMETRY доступен для прослушивания

18 сен 2012 : 		 Бывший фронтмен SCAR SYMMETRY выпустит миньон

7 мар 2012 : 		 Выход ЕР бывшего вокалиста SCAR SYMMETRY отложен

13 окт 2011 : 		 Бывший вокалист SCAR SYMMETRY выпустит ЕР

30 авг 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления SCAR SYMMETRY

20 май 2011 : 		 SCAR SYMMETRY выступили с вокалистом ENGULFING RAGE

8 апр 2011 : 		 Новая песня SCAR SYMMETRY

8 мар 2011 : 		 Новая песня SCAR SYMMETRY

1 мар 2011 : 		 Обложка нового альбома SCAR SYMMETRY

5 май 2010 : 		 Новое видео SCAR SYMMETRY

1 дек 2009 : 		 Новое видео SCAR SYMMETRY

8 окт 2009 : 		 Новое видео SCAR SYMMETRY

24 сен 2009 : 		 Новый альбом SCAR SYMMETRY доступен для прослушивания

15 сен 2009 : 		 Новая песня SCAR SYMMETRY

9 сен 2009 : 		 Новая песня SCAR SYMMETRY

4 сен 2009 : 		 Онлайн-игра от SCAR SYMMETRY

27 июл 2009 : 		 Трек-лист нового альбома SCAR SYMMETRY

23 июл 2009 : 		 Обложка и название нового диска SCAR SYMMETRY
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|||| сегодня

Новое видео SCAR SYMMETRY



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Scorched Quadrant, новое видео SCAR SYMMETRY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'The Singularity (Phase II - Xenotaph)', выход которого намечен на девятое июня на Nuclear Blast Records.




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