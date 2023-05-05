5 май 2023



Новое видео SCAR SYMMETRY



"Chrononautilus", новое видео группы SCAR SYMMETRY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Singularity (Phase II - Xenotaph), выходящего девятого июня на Nuclear Blast:



"Chrononautilus"

"Scorched Quadrant"

"Overworld"

"Altergeist"

"Reichsfall"

"Digiphrenia Dawn"

"Hyperborean Plains"

"Gridworm"

"A Voyage With Tailed Meteors"

"Soulscanner"

"Xenotaph"







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