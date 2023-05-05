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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 26
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 25
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 23
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
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Scar Symmetry

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5 май 2023 : 		 Новое видео SCAR SYMMETRY

31 мар 2023 : 		 Новое видео SCAR SYMMETRY

13 фев 2023 : 		 Альбомы SCAR SYMMETRY выйдут на виниле

25 сен 2014 : 		 Видео с текстом от SCAR SYMMETRY

19 сен 2014 : 		 Трейлер нового альбома SCAR SYMMETRY

23 авг 2014 : 		 Видео с текстом от SCAR SYMMETRY

29 июл 2014 : 		 Обложка нового альбома SCAR SYMMETRY

23 янв 2014 : 		 SCAR SYMMETRY хотят выпустить трилогию

7 авг 2013 : 		 SCAR SYMMETRY расстались с гитаристом

20 окт 2012 : 		 ЕР бывшего вокалиста SCAR SYMMETRY доступен для прослушивания

18 сен 2012 : 		 Бывший фронтмен SCAR SYMMETRY выпустит миньон

7 мар 2012 : 		 Выход ЕР бывшего вокалиста SCAR SYMMETRY отложен

13 окт 2011 : 		 Бывший вокалист SCAR SYMMETRY выпустит ЕР

30 авг 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления SCAR SYMMETRY

20 май 2011 : 		 SCAR SYMMETRY выступили с вокалистом ENGULFING RAGE

8 апр 2011 : 		 Новая песня SCAR SYMMETRY

8 мар 2011 : 		 Новая песня SCAR SYMMETRY

1 мар 2011 : 		 Обложка нового альбома SCAR SYMMETRY

5 май 2010 : 		 Новое видео SCAR SYMMETRY

1 дек 2009 : 		 Новое видео SCAR SYMMETRY

8 окт 2009 : 		 Новое видео SCAR SYMMETRY

24 сен 2009 : 		 Новый альбом SCAR SYMMETRY доступен для прослушивания

15 сен 2009 : 		 Новая песня SCAR SYMMETRY

9 сен 2009 : 		 Новая песня SCAR SYMMETRY

4 сен 2009 : 		 Онлайн-игра от SCAR SYMMETRY

27 июл 2009 : 		 Трек-лист нового альбома SCAR SYMMETRY
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|||| 5 май 2023

Новое видео SCAR SYMMETRY



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"Chrononautilus", новое видео группы SCAR SYMMETRY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Singularity (Phase II - Xenotaph), выходящего девятого июня на Nuclear Blast:

"Chrononautilus"
"Scorched Quadrant"
"Overworld"
"Altergeist"
"Reichsfall"
"Digiphrenia Dawn"
"Hyperborean Plains"
"Gridworm"
"A Voyage With Tailed Meteors"
"Soulscanner"
"Xenotaph"

SCAR SYMMETRY Release Music Video For New Single "Chrononautilus"




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5 май 2023
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deePress
после ухода Кристиана так и и не смогли лично меня зацепить

просмотров: 312

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