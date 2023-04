сегодня



Видео с текстом от THE DEFIANTS



THE DEFIANTS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Hey Life", которая взята из выходящего девятого июня на Frontiers Music Srl альбома Drive:



"Hey Life"

"Go Big Or Go Home"

"19 Summertime"

"What Are We Waiting For"

"Miracle"

"Against The Grain"

"So Good"

"Love Doesn’t Live Here Anymore"

"Another Time, Another Place"

"The Night To Remember"

"Nothing’s Gonna Stop Me Now"







