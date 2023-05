28 май 2023



Новое видео THE DEFIANTS



"Go Big Or Go Home", новое видео группы THE DEFIANTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Dive, выходящего девятого июня на Frontiers Music Srl:



"Hey Life"

"Go Big Or Go Home"

"19 Summertime"

"What Are We Waiting For"

"Miracle"

"Against The Grain"

"So Good"

"Love Doesn’t Live Here Anymore"

"Another Time, Another Place"

"The Night To Remember"

"Nothing’s Gonna Stop Me Now"







