Новое видео LUNAR



“For My Next Trick”, новое видео группы LUNAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “The Illusionist”, в записи которого принимали участие следующие гости: Jørgen Munkeby (Shining), Christian Münzner (Obscura), Andy Gillion (Mors Principium Est), Taylor Washington (Paladin), Sam Vallen (Caligula's Horse), Ben Karas (Thank You Scientist), Gleb Kanasevich и Patrick Corona:



“Prestidigitation”

“The Illusionist”

“Showtime”

“Worship The Sun”

“Turn Off The World”

“Disassembled”

“Juggling Chainsaws”

“For My Next Trick”

“Now You See Me”







