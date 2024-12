Видео с текстом от LUNAR

сегодня



"Weakening Winter Touch", новая песня LUNAR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Tempora Mutantur”, релиз которого намечен на 31 января на Saibot Reigns Records:



1. A Summer To Forget – 6:37

2. Fall Back Into Old Habits – 11:16 ft. guest guitar solo by Wayne Ingram (Wilderun)

3. Seasonal Interlude – 4:47

4. Weakening Winter Touch – 8:46

5. Spring In My Step – 7:26

6. Tempora Mutantur: Part I – Passage of Time – 3:12 ft. guest guitar solo by Sam Vallen (Caligula’s Horse)

7. Tempora Mutantur: Part II – Broken Pendulum – 3:47

8. Tempora Mutantur: Part III – Watch The Weather Change – 4:51

Album Length: 50:45











