5 апр 2023



Новое видео OCEANLORD



Come Home, новое видео OCEANLORD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Kingdom Cold”, выход которого намечен на 26 мая на Magnetic Eye Records.



Трек-лист:



Kingdom

2340

Siren

Isle of the Dead

So Cold

Come Home







